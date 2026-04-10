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Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeurespace Yzeure

Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeurespace Yzeure samedi 2 mai 2026.

Lieu : Yzeurespace

Adresse : Route de Montbeugny

Ville : 03400 Yzeure

Département : Allier

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:45:00

Tarif : 60 60 60

Yzeure

Les Journées de l’excellence Soirée caritative

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:45:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Point d’orgue du week-end, ce cocktail dînatoire caritatif réunira les Meilleurs ouvriers de France, les artisans, les écoles, les partenaires et les représentants de la Ville d’Yzeure.
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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00  communication@ville-yzeure.com

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English :

The highlight of the weekend will be a charity cocktail reception, bringing together the Meilleurs ouvriers de France, craftsmen, schools, partners and representatives of the town of Yzeure.

L’événement Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeure a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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