Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeurespace Yzeure
Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeurespace Yzeure samedi 2 mai 2026.
Yzeure
Les Journées de l’excellence Soirée caritative
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:45:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Point d’orgue du week-end, ce cocktail dînatoire caritatif réunira les Meilleurs ouvriers de France, les artisans, les écoles, les partenaires et les représentants de la Ville d’Yzeure.
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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00 communication@ville-yzeure.com
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English :
The highlight of the weekend will be a charity cocktail reception, bringing together the Meilleurs ouvriers de France, craftsmen, schools, partners and representatives of the town of Yzeure.
L’événement Les Journées de l’excellence Soirée caritative Yzeure a été mis à jour le 2026-04-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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