Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Boutique sous la halle Marché des créateurs

Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

les P’tites bulles de créateurs investissent le marché couvert pour vous proposer leurs créations.Poterie, luminaires, mode, vêtements, vannerie, bijoux : cette année s’annonce riche et amènera son lot de nouveautés.

.

Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est martinot.creation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

pottery, lighting, fashion, clothing, basketry, jewelry: this year promises to be rich and full of new creations.

L’événement Boutique sous la halle Marché des créateurs Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme