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Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières

Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières

Boutique sous la halle Marché des créateurs Marché couvert Charleville-Mézières dimanche 8 novembre 2026.

Lieu : Marché couvert

Adresse : 33, rue du daga

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : 2026-11-08T

Fin : 2026-11-08T

Tarif :

Charleville-Mézières

Boutique sous la halle Marché des créateurs

Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

les P’tites bulles de créateurs investissent le marché couvert pour vous proposer leurs créations.Poterie, luminaires, mode, vêtements, vannerie, bijoux : cette année s’annonce riche et amènera son lot de nouveautés.
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Marché couvert 33, rue du daga Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est   martinot.creation@gmail.com

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English :

pottery, lighting, fashion, clothing, basketry, jewelry: this year promises to be rich and full of new creations.

L’événement Boutique sous la halle Marché des créateurs Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-02-27 par Ardennes Tourisme

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