UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bricquebec-en-Cotentin

Boutiques éphémères Les échoppes Derrière la mairie Bricquebec-en-Cotentin

lundi 17 août 2026 · Derrière la mairie · Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Derrière la mairie
Adresse
Bricquebec
Ville
50260 Bricquebec-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Bricquebec-en-Cotentin

Boutiques éphémères Les échoppes

Derrière la mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-17

Venez rencontrer Marianne Lahogue, créatrice de sacs et d’accessoires.

Lundi 9h30 à 12h30 13h à 17h30.
Mercredi au vendredi 10h à 12h30 13h à 17h30.
Samedi 14h à 17h.   .

Derrière la mairie Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50  contact@bricquebec.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boutiques éphémères Les échoppes

L’événement Boutiques éphémères Les échoppes Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-30 par Attitude Manche

À voir aussi à Bricquebec-en-Cotentin (Manche)