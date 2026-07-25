Les jeudis du château Les Marins du Cotentin Cour du château Bricquebec-en-Cotentin
jeudi 13 août 2026 · Cour du château · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Les jeudis du château Les Marins du Cotentin
Cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
L’association des Marins du Cotentin vous propose un concert
Jeudi 13 août 2026
De 18h30 à 20h
Cour du château
Accès libre
Buvette sur place
Venez passer un moment convivial en musique dans le cadre des Jeudis du Château ! .
Cour du château Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 87 22 50 contact@bricquebec.fr
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English : Les jeudis du château Les Marins du Cotentin
L’événement Les jeudis du château Les Marins du Cotentin Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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