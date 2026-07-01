Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Maison du patrimoine, Bricquebec-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Visite guidée de l’Hôtel de Ville Samedi 19 septembre, 11h00 Maison du patrimoine Manche
Durée 1h30, RDV maison du patrimoine.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite guidée exceptionnelle consacrée à l’hôtel de ville de Bricquebec.
Edifié à l’emplacement des anciens bâtiments de justice des barons de Bricquebec, cet hôtel de ville offre un remarquable exemple de continuité historique. Son architecture de grande « mairie halle » abritant des étals de marchands renvoie elle même à de lointaines origines médiévales, lorsqu’il était courant de trouver ainsi associés juridictions civiles et lieux d’échanges commerciaux. L’édifice abrita également une salle des fêtes, transformée en cinéma au début du XIXe siècle, et se vit augmenté, en 1925, d’un grand escalier extérieur. La visite de l’édifice permettra aussi de commenter quelques unes des œuvres d’art conservées en ce lieu, de vieux documents d’archives, ou encore de remarquables bustes de Marianne antérieures à la Ve République.
Maison du patrimoine 15 place Sainte-Anne, 50260 Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie
Le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite guidée exceptionnelle consacrée à l’hôtel de ville de Bricquebec.
©Cartes_postales_anciennes_PAHCC
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