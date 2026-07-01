Visite guidée du manoir, Manoir dit La cour, Bricquebec-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Manoir dit La cour · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Visite guidée du manoir 19 et 20 septembre Manoir dit La cour Manche
4€ plein tarif, 2€ tarif réduit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visitez ce manoir fortifié du XVe siècle classée Monument Historique. Grand Pigeonnier, lavoir intérieur.
Manoir dit La cour 1888 route de la Fraserie, Saint-Martin-le-Hébert, 50260 Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie 06 77 81 50 81 Visitez ce manoir fortifié du XVe siècle classée Monument Historique. Grand Pigeonnier, lavoir intérieur. Parking dans les allées.
Visitez ce manoir fortifié du XVe siècle classée Monument Historique. Grand Pigeonnier, lavoir intérieur.
©Romary Dehen
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