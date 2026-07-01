Exposition : l’histoire de la photographie d’hier à aujourd’hui, Tour de l’Horloge, cour du château, Bricquebec-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Tour de l'Horloge, cour du château · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Exposition : l’histoire de la photographie d’hier à aujourd’hui 19 et 20 septembre Tour de l’Horloge, cour du château Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club photo de
Bricquebec organise une exposition retraçant l’histoire de la photographie, qui fête son 200° anniversaire cette année. On pourra y voir des tirages argentiques illustrant notre patrimoine, du matériel de prise de vue de toutes les époques (chambres, boîtiers, objectifs, posemètres), ainsi que la reconstitution d’un laboratoire argentique. Dans la Tour de l’Horloge du château de Bricquebec.
Entrée gratuite. Pour les renseignements : photoclub.bricquebec@gmx.fr et le service culturel de la mairie n° 02 33 87 22 50.
Tour de l’Horloge, cour du château Château de Bricquebec 50260 Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie [{« link »: « mailto:photoclub.bricquebec@gmx.fr »}]
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le club photo de Bricquebec organise une exposition photographique retraçant l’histoire de la photographie dans la Tour de l’Horloge du château de…
©Club_photo_Bricquebec
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