Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Bricquebec-en-Cotentin

Veillée d’une Voix Nomade

Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

À la tombée du jour, retrouvons le temps des récits.

À l’issue d’un pèlerinage vocal de plus de 200 kilomètres entre Orléans, Chartres et Paris, Eva Lupa vous invite à la troisième Veillée d’une Voix Nomade .

Une soirée mêlant contes, chants et récits inspirés de cette Odyssée de la Voix .

Chez Maupassant 13, Durécu 50260 Bricquebec-en-CotentinSamedi 22 août ?? 19h00

Participation libre et consciente Tous publics .

Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 75 53 04 76

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English : Veillée d’une Voix Nomade

L’événement Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin