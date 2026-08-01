Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin
samedi 22 août 2026 · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Bricquebec-en-Cotentin
Veillée d’une Voix Nomade
Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
À la tombée du jour, retrouvons le temps des récits.
À l’issue d’un pèlerinage vocal de plus de 200 kilomètres entre Orléans, Chartres et Paris, Eva Lupa vous invite à la troisième Veillée d’une Voix Nomade .
Une soirée mêlant contes, chants et récits inspirés de cette Odyssée de la Voix .
Chez Maupassant 13, Durécu 50260 Bricquebec-en-CotentinSamedi 22 août ?? 19h00
Participation libre et consciente Tous publics .
Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 75 53 04 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Veillée d’une Voix Nomade
L’événement Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin
À voir aussi à Bricquebec-en-Cotentin (Manche)
- Le Banquet des rôtisseurs au château de Bricquebec Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 6 août 2026
- Les jeudis du château Les Marins du Cotentin Cour du château Bricquebec-en-Cotentin 13 août 2026
- Randonnée pédestre Bricquebec-en-Cotentin 24 août 2026
- Robert Bertan, Le chevalier au vert-lion Cour du Chateau de Bricquebec Bricquebec-en-Cotentin 12 septembre 2026
- Exposition : l’histoire de la photographie d’hier à aujourd’hui, Tour de l’Horloge, cour du château, Bricquebec-en-Cotentin 19 septembre 2026