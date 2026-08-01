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Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin

samedi 22 août 2026 · Bricquebec-en-Cotentin

Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Bricquebec-en-Cotentin
Adresse
13, durécu
Ville
50260 Bricquebec-en-Cotentin
Département
Manche
Tarif

Bricquebec-en-Cotentin

Veillée d’une Voix Nomade

Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

À la tombée du jour, retrouvons le temps des récits.
À l’issue d’un pèlerinage vocal de plus de 200 kilomètres entre Orléans, Chartres et Paris, Eva Lupa vous invite à la troisième Veillée d’une Voix Nomade .
Une soirée mêlant contes, chants et récits inspirés de cette Odyssée de la Voix .
Chez Maupassant 13, Durécu 50260 Bricquebec-en-CotentinSamedi 22 août ?? 19h00
Participation libre et consciente Tous publics   .

Bricquebec-en-Cotentin 13, durécu Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 6 75 53 04 76 

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English : Veillée d’une Voix Nomade

L’événement Veillée d’une Voix Nomade Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin

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