Bowie Tribute Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Bowie Tribute

Plancher des Vaches 9 rue de la prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:45:00

fin : 2026-10-08 23:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Le 8 octobre, le Plancher des Vaches vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rock, du glam et de l’univers unique de David Bowie !

Le 8 octobre, le Plancher des Vaches vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rock, du glam et de l’univers unique de David Bowie !

Avec Bowie Tribute, redécouvrez les plus grands morceaux d’un artiste qui a marqué plusieurs générations et repoussé sans cesse les frontières de la musique. De Space Oddity à Heroes, de Ziggy Stardust à Let’s Dance, le groupe vous embarque dans un voyage à travers les différentes époques de la carrière de Bowie.

Sur scène, l’énergie du live, les grands classiques et l’atmosphère si particulière de l’univers bowien se rencontrent pour faire revivre l’esprit d’un artiste véritablement hors normes.

Que vous soyez fan de la première heure ou simplement curieux de redécouvrir ses incontournables, préparez-vous à chanter, danser et voyager dans l’univers de David Bowie ! .

Plancher des Vaches 9 rue de la prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Bowie Tribute

On October 8, Le Plancher des Vaches invites you to an evening dedicated to rock, glam, and the unique world of David Bowie!

L’événement Bowie Tribute Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen