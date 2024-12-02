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Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt

Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt lundi 2 décembre 2024.

Lieu : Les Écuries du Dropt

Adresse : 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt

Ville : 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 2 décembre 2024

Fin : vendredi 3 avril 2026

Tarif : 395€ TTC

Box-pré Les Écuries du Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 2 décembre 2024 – 31 décembre 2026 395€ TTC

Box-pré libre aux Ecuries du Dropt

Quelques Boxes-pré libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2024-12-02T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-31T19:00:00.000+01:00

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Les Écuries du Dropt 683 route des Écuries, 47120 Saint-Pierre-sur-Dropt Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne


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