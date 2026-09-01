BOXEUR, UNE HISTOIRE ANTIFASCISTE Montpellier
dimanche 27 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
BOXEUR, UNE HISTOIRE ANTIFASCISTE
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Anti-fascisme, antimilitarisme et boxe populaire: une histoire vraie pour lutter contre toutes les injustices.
Anti-fascisme, antimilitarisme et boxe populaire: une histoire vraie pour lutter contre toutes les injustices.
Boxeur est l’histoire de deux boxeurs qui, après s’être battus sur le ring, se retrouvent pour combattre la guerre. Nous sommes dans les années du fascisme et du nazisme; la Seconde Guerre mondiale est à nos portes. Eugenio est un italien fuyant le fascisme, Victor un tunisien fuyant la misère. L’un ouvrier socialiste, l’autre juif.
Leur destin s’unira dans un match de boxe prévu à Paris et reporté en raison du déclenchement de la guerre. Mais Eugenio et Victor sont deux sportifs, ils voudraient juste pouvoir boxer et conquérir une vie meilleure. Exactement ce que la guerre leur interdit.
Leur lutte personnelle se transforme en révolution collective: Eugenio devient l’ouvrier-boxeur qui lutte pour tous les travailleurs exploités comme lui. Victor, le symbole de celui qui ne baisse pas la tête même devant le nazi-fascisme.
Durée 50min-À partir de 10 ans .
17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13
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English :
Anti-fascism, anti-militarism, and grassroots boxing: a true story about the fight against all forms of injustice.
L’événement BOXEUR, UNE HISTOIRE ANTIFASCISTE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-18 par 34 OT MONTPELLIER
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