Boxwood Rue de la Cour du Roi Dauphin Buis-les-Baronnies
mardi 18 août 2026 · Rue de la Cour du Roi Dauphin · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Boxwood
Rue de la Cour du Roi Dauphin Le Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Boxwood, un écrin de musique folk celtique ancré en pays drômois, met en lumière un répertoire de chansons et danses d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne aux arrangements originaux, ponctués d’improvisations, mêlant ainsi tradition et modernité.
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Rue de la Cour du Roi Dauphin Le Cloître des dominicains Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 38 77 13 boxwoodgroupe@gmail.com
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English :
Boxwood, a treasure trove of Celtic folk music rooted in the Drôme region, showcases a repertoire of songs and dances from Ireland, Scotland, and Brittany, featuring original arrangements punctuated by improvisations, blending tradition and modernity.
L’événement Boxwood Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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