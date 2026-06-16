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One Shot Live Buis-les-Baronnies

One Shot Live Buis-les-Baronnies dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place du Quinconce

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Buis-les-Baronnies

One Shot Live

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 21:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Concert orchestre
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 

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English :

Orchestra Concert

L’événement One Shot Live Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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