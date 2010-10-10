RUY BLAS de Victor Hugo ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies

RUY BLAS de Victor Hugo

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-28

Dans l’Espagne du XVII ieme Siècle, Ruy Blas, un simple laquais se retrouve embarqué dans un complot qui le propulse au sommet du pouvoir. Manipulations, amour impossible et révolte se croisent dans une intrigue où le destin se joue en grand.

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 38 84 16 theatrebaronnies@gmail.com

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English :

In 17th-century Spain, Ruy Blas, a simple lackey, finds himself embroiled in a plot that propels him to the pinnacle of power. Manipulation, impossible love and revolt intersect in an intrigue where destiny plays out in the grand scheme of things.

L’événement RUY BLAS de Victor Hugo Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale