Fête de la Saint Laurent

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-05

La traditionnelle et très attendus fête votive aura lieu du 5 au 10 août !

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

The traditional and much-anticipated fête votive will take place from August 5 to 10!

L’événement Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale