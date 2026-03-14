Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies
Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies mercredi 5 août 2026.
Fête de la Saint Laurent
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-05
La traditionnelle et très attendus fête votive aura lieu du 5 au 10 août !
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
The traditional and much-anticipated fête votive will take place from August 5 to 10!
L’événement Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale