Faustus ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Faustus

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Tragique Histoire du docteur Faust est en quelque sorte une curiosité. Écrit vers 1589, la pièce offre un étrange mélange de conte moral et de comédie populaire.

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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

The Tragic History of Doctor Faustus is something of a curiosity. Written around 1589, the play offers a strange blend of moral tale and popular comedy.

L’événement Faustus Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale