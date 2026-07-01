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AGENDA · Buis-les-Baronnies

Faustus ZA La Palun Buis-les-Baronnies

vendredi 31 juillet 2026 · ZA La Palun · Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
ZA La Palun
Adresse
Salle & théâtre de verdure de La Palun
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Buis-les-Baronnies

Faustus

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La Tragique Histoire du docteur Faust est en quelque sorte une curiosité. Écrit vers 1589, la pièce offre un étrange mélange de conte moral et de comédie populaire.
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ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34  coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

The Tragic History of Doctor Faustus is something of a curiosity. Written around 1589, the play offers a strange blend of moral tale and popular comedy.

L’événement Faustus Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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