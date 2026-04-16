Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Foyer JJ Coupon

Ville : 26170 Buis-les-Baronnies

Département : Drôme

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Buis-les-Baronnies

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Compagnie Gratte Nez et Mange Doigt 
Tout public dès 5 ans 
Contes dansés mimés en musique live
 45 minutes 
  .

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36  carlotatralala@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Gratte Nez et Mange Doigt
For all ages 5 and up
Storytelling with dance, mime and live music
45 minutes

L’événement L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)