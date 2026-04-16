Buis-les-Baronnies

L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles

Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Compagnie Gratte Nez et Mange Doigt

Tout public dès 5 ans

Contes dansés mimés en musique live

45 minutes

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Foyer JJ Coupon Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 56 46 36 carlotatralala@orange.fr

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English :

Compagnie Gratte Nez et Mange Doigt

For all ages 5 and up

Storytelling with dance, mime and live music

45 minutes

L’événement L’histoire est dans l’sac Festival Les Petits Pestacles Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale