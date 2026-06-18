Apollo Blue Buis-les-Baronnies
samedi 1 août 2026 · Buis-les-Baronnies
Informations pratiques
Buis-les-Baronnies
Apollo Blue
Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une voix, une guitare, beaucoup d’émotion. Apollo Blue réinvente avec élégance les grands classique Soul, Jazz et Blues dans un univers chaleureux et raffiné.
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Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
One voice, one guitar, and plenty of emotion. Apollo Blue elegantly reimagines the great classics of soul, jazz, and blues in a warm and sophisticated atmosphere.
L’événement Apollo Blue Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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