Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Apollo Blue

Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une voix, une guitare, beaucoup d’émotion. Apollo Blue réinvente avec élégance les grands classique Soul, Jazz et Blues dans un univers chaleureux et raffiné.

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Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

One voice, one guitar, and plenty of emotion. Apollo Blue elegantly reimagines the great classics of soul, jazz, and blues in a warm and sophisticated atmosphere.

L’événement Apollo Blue Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale