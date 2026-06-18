Buis-les-Baronnies

Yliria

Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Chanteuse, contrebassiste et multi-instrumentiste, Yliria propose un univers doux et intimiste mêlant jazz et pop folk.

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Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

A singer, double bassist, and multi-instrumentalist, Yliria creates a gentle, intimate sound that blends jazz and folk-pop.

L’événement Yliria Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale