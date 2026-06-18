Yliria Buis-les-Baronnies
Yliria Buis-les-Baronnies samedi 1 août 2026.
Buis-les-Baronnies
Yliria
Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Chanteuse, contrebassiste et multi-instrumentiste, Yliria propose un univers doux et intimiste mêlant jazz et pop folk.
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Gorges d’Ubrieux Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
A singer, double bassist, and multi-instrumentalist, Yliria creates a gentle, intimate sound that blends jazz and folk-pop.
L’événement Yliria Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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