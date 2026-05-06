Buis-les-Baronnies

Parfum de jazz

Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 12 – 12 – 21 EUR

Tarif réduit

Chômeurs Groupes +10 personnes Adhérents Donateurs Stagiaire des ateliers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-28

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-11

Le festival Parfum de Jazz a pour objectif de diffuser la musique jazz dans ses déclinaisons actuelles, en s’attachant à promouvoir les groupes dirigés par des femmes, avec la volonté de mettre en avant les instrumentistes.

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Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 83 79 42 contact@parfumdejazz.com

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English :

The aim of the Parfum de Jazz festival is to promote jazz music in all its current forms, with a particular emphasis on promoting groups led by women, and highlighting female instrumentalists.

L’événement Parfum de jazz Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale