Buis-les-Baronnies

Acte II Wonder experience

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Un hommage vibrant à Stevie Wonder avec Wonder Experience , un spectacle musical énergique et immersif célébrant la légende de la soul.

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34

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English :

A vibrant tribute to Stevie Wonder with Wonder Experience, an energetic and immersive musical show celebrating the soul legend.

L’événement Acte II Wonder experience Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale