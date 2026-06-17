Buis-les-Baronnies

Gunshot

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Après plusieurs années dans le rhythm’n’blues, le rockabilly et la country, Yannick Dimont crée Gunshot, un groupe mêlant toutes les influences musicales.

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

After several years playing rhythm and blues, rockabilly, and country, Yannick Dimont formed Gunshot, a band that blends all these musical influences.

L’événement Gunshot Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale