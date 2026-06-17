Gunshot Buis-les-Baronnies
Gunshot Buis-les-Baronnies lundi 10 août 2026.
Buis-les-Baronnies
Gunshot
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Après plusieurs années dans le rhythm’n’blues, le rockabilly et la country, Yannick Dimont crée Gunshot, un groupe mêlant toutes les influences musicales.
.
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 coordination.cva@mairie.buislesbaronnies.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After several years playing rhythm and blues, rockabilly, and country, Yannick Dimont formed Gunshot, a band that blends all these musical influences.
L’événement Gunshot Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)
- Festival d’été Théâtre des habitants ZA La Palun Buis-les-Baronnies 3 juillet 2026
- Est-ce ainsi que les hommes vivent? ZA La Palun Buis-les-Baronnies 3 juillet 2026
- Liens de vie ZA La Palun Buis-les-Baronnies 4 juillet 2026
- Portes & heurtoirs à la Chapelle Saint Trophime Route du Saint Julien Buis-les-Baronnies 10 juillet 2026
- Concert de musique baroque Rue des Quiastres Buis-les-Baronnies 10 juillet 2026