UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Buis-les-Baronnies

Mojo Music band Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies

mardi 11 août 2026 · Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
Place du Quinconce
Ville
26170 Buis-les-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Buis-les-Baronnies

Mojo Music band Fête de la Saint Laurent

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 22:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

  .

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 07 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mojo Music band Fête de la Saint Laurent Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

À voir aussi à Buis-les-Baronnies (Drôme)