BPM – Concert jonglé Espace Le Goffic Pacé
BPM – Concert jonglé Espace Le Goffic Pacé vendredi 12 juin 2026.
BPM – Concert jonglé Espace Le Goffic Pacé Vendredi 12 juin, 19h30 Ille-et-Vilaine
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BPM, c’est l’histoire d’un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle du rap indien au funk en passant par l’électro… Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de musique, les balles et les rebonds en notes et les vibrations en rythmes. Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, BPM vous emporte dans une quête musicale et humaine où la musique se regarde et le mouvement s’écoute !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-12T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00
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https://www.ville-pace.bzh/
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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