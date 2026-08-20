Braderie au profit du Téléthon, Salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Braderie au profit du Téléthon Samedi 12 septembre, 08h00 Salle Marianne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T08:00:00+02:00 – 2026-09-12T14:00:00+02:00

L’association Force T Villeneuvoise organise une braderie au profit du Téléthon samedi 12 septembre 2026 de 8h à 14h à la Salle Marianne.

Comme chaque année, l’association Force T Villeneuvoise met en place des animations au profit du Téléthon, de septembre à décembre, les bénéfices de tous ces évènements étant reversés fin décembre à l’AFM Téléthon.

Le 12 septembre, c’est une braderie qui se déroulera salle Marianne :

Horaires public : 8h à 14h ; Horaires bradeux : 7h à 14h.

Prix emplacement : 4€ les 1m20 – Caution de 10€ pour emprunter tables et chaises.

Réservation via Helloasso ou resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com ou 07 44 96 38 32.

Restauration snacking sucrée et salée sur place.

Salle Marianne Rue de la Station, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 44 96 38 32 »}] [{« link »: « mailto:resa.forcetvilleneuvoise@gmail.com »}]

L’association Force T Villeneuvoise organise une braderie au profit du Téléthon samedi 12 septembre 2026 de 8h à 14h à la Salle Marianne.