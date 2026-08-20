À la ferme !, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

À la ferme ! Dimanche 6 septembre, 14h30 Musée du Terroir Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T14:30:00+02:00 – 2026-09-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-06T14:30:00+02:00 – 2026-09-06T17:30:00+02:00

Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !

Au programme

• Exposition de vieux tracteurs

• Guidage de troupeau par un chien de berger et animaux de la ferme

• Course de tracteurs à pédales

• Confection et dégustation de recettes à base de pomme de terre

• Présentation de la permaculture par la ferme de Hauts Jardins

Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se rafraîchir. La vente est au profit des animaux.

Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

Visite guidée

Une visite guidée en rapport avec la thématique est organisée à 16h.

Gratuit – Sans inscription

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30, revivez les ambiances des fermes d’autrefois avec des activités pour tous les âges !

Ville de Villeneuve d’Ascq