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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Stage viking Villeneuve-d’Ascq

mardi 25 août 2026 · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
rue Carpeaux
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif

Villeneuve-d’Ascq

Stage viking

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26

Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!
Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).
Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !
Sur inscription au 03 20 47 21 99.
Accessible dès 7 ans.
Prévoir le pique nique du midi.
Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!
Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).
Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !
Sur inscription au 03 20 47 21 99.
Accessible dès 7 ans.
Prévoir le pique nique du midi.   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on an extraordinary expedition back to the time of the famous Northern navigators!
Explore activities ranging from everyday life (pottery-making, board games…), mythology (writing a saga in the runic alphabet and engraving on plaster), and sea voyages (map-making exercises and building a longship).
Also on the program: building a Viking village out of Kapla blocks and a role-playing game!
Registration required at 03 20 47 21 99.
Open to children ages 7 and up.
Please bring a packed lunch.

L’événement Stage viking Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme

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