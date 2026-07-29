Stage viking Villeneuve-d’Ascq
mardi 25 août 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Stage viking
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-25 2026-08-26
Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!
Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).
Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !
Sur inscription au 03 20 47 21 99.
Accessible dès 7 ans.
Prévoir le pique nique du midi.
Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!
Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).
Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !
Sur inscription au 03 20 47 21 99.
Accessible dès 7 ans.
Prévoir le pique nique du midi. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Embark on an extraordinary expedition back to the time of the famous Northern navigators!
Explore activities ranging from everyday life (pottery-making, board games…), mythology (writing a saga in the runic alphabet and engraving on plaster), and sea voyages (map-making exercises and building a longship).
Also on the program: building a Viking village out of Kapla blocks and a role-playing game!
Registration required at 03 20 47 21 99.
Open to children ages 7 and up.
Please bring a packed lunch.
L’événement Stage viking Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- La Cousinerie en fête, CAP, Villeneuve-d’Ascq 29 juillet 2026
- Jeux olympiques antiques Villeneuve-d’Ascq 30 juillet 2026
- Jeux olympiques antiques, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 30 juillet 2026
- Rendez-vous au Moyen Age ! Villeneuve-d’Ascq 31 juillet 2026
- Rendez-vous au Moyen Age !, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 31 juillet 2026