Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Stage viking

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-25 2026-08-26

Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!

Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).

Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Accessible dès 7 ans.

Prévoir le pique nique du midi.

Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!

Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).

Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Accessible dès 7 ans.

Prévoir le pique nique du midi. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Embark on an extraordinary expedition back to the time of the famous Northern navigators!

Explore activities ranging from everyday life (pottery-making, board games…), mythology (writing a saga in the runic alphabet and engraving on plaster), and sea voyages (map-making exercises and building a longship).

Also on the program: building a Viking village out of Kapla blocks and a role-playing game!

Registration required at 03 20 47 21 99.

Open to children ages 7 and up.

Please bring a packed lunch.

L’événement Stage viking Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme