Stage céramique Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Stage céramique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:30:00

fin : 2026-08-21 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-08-21

Après une brève présentation sur la préparation de l’argile, les petits stagiaires commenceront le stage en créant des petits bijoux du Néolithique, ainsi qu’un pot selon la technique du colombin.

Puis direction l’Antiquité pour en apprendre un peu plus sur les amphores et fabriquer des doliums et des lampes à huile romaines.

Le lendemain, retour au Paléolithique avec la mise en place d’une cuisson en meule, la création d’un sifflet zoomorphe et de statuettes de la Préhistoire, avant de découvrir les décors des céramiques à travers les époques grâce à des petits jeux. Puis les enfants graveront leurs propres décors sur une céramique peinte.

Accessible dès 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi.

Après une brève présentation sur la préparation de l’argile, les petits stagiaires commenceront le stage en créant des petits bijoux du Néolithique, ainsi qu’un pot selon la technique du colombin.

Puis direction l’Antiquité pour en apprendre un peu plus sur les amphores et fabriquer des doliums et des lampes à huile romaines.

Le lendemain, retour au Paléolithique avec la mise en place d’une cuisson en meule, la création d’un sifflet zoomorphe et de statuettes de la Préhistoire, avant de découvrir les décors des céramiques à travers les époques grâce à des petits jeux. Puis les enfants graveront leurs propres décors sur une céramique peinte.

Accessible dès 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

After a brief introduction to clay preparation, the young participants will begin the workshop by creating small Neolithic-style jewelry, as well as a pot using the coil-building technique.

Then they’ll head back to Antiquity to learn a little more about amphorae and make Roman dolia and oil lamps.

The next day, they’ll return to the Paleolithic era to set up a grinding stone kiln, creating a zoomorphic whistle and prehistoric statuettes, before discovering ceramic decorations throughout the ages through fun games. Then the children will engrave their own designs on a painted ceramic piece.

Open to children ages 7 and up.

Registration required at 03 20 47 21 99.

Please bring a packed lunch.

L’événement Stage céramique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme