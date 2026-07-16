Visite guidée des Espaces naturels régionaux, Ferme du héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite guidée des Espaces naturels régionaux Mercredi 19 août, 14h00 Ferme du héron Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T14:00:00+02:00 – 2026-08-19T16:00:00+02:00

Le mercredi 19 août, les Espaces naturels régionaux vous ouvrent les portes de leur verger conservatoire pour une visite guidée gratuite à la découverte du patrimoine fruitier de notre région.

Situé au sein du Centre régional de ressources génétiques, ce site exceptionnel abrite près de 1 700 variétés fruitières locales. Pommiers, poiriers, pruniers ou encore cerisiers y sont soigneusement conservés afin de préserver la diversité des espèces et transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Au fil de la visite, les participants découvriront les missions du Centre régional de ressources génétiques, les enjeux liés à la sauvegarde des variétés anciennes et le travail mené pour collecter, étudier et valoriser ces trésors du patrimoine naturel régional.

Cette promenade sera l’occasion de mieux comprendre l’importance de la biodiversité cultivée, d’observer des variétés parfois méconnues et d’échanger avec les spécialistes qui œuvrent à leur préservation.

Informations pratiques

Mercredi 19 août de 14h à 16h

Verger du Centre régional de ressources génétiques

️ Visite guidée gratuite

‍ ‍ ‍ Tout public

Renseignements :

03 20 67 03 51

✉️ crrg@enrx.fr

Une belle occasion de découvrir un lieu unique, de s’émerveiller devant la richesse du patrimoine fruitier régional et de mieux comprendre les actions menées pour préserver la biodiversité de notre territoire.

Ferme du héron chemin de la Ferme Lenglet Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:crrg@enrx.fr »}]

Le mercredi 19 août, les Espaces naturels régionaux vous ouvrent les portes de leur verger conservatoire pour une visite guidée gratuite à la découverte du patrimoine fruitier de notre région.