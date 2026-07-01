Enquête chez les Vikings, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Enquête chez les Vikings Dimanche 9 août, 10h30 parc archéologique Asnapio Nord

5€ / 3€ / gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T10:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T10:30:00+02:00 – 2026-08-09T18:30:00+02:00

Participez à un jeu d’enquête et d’énigmes sur ce peuple de guerriers redoutables et de navigateurs infatigables que sont les Vikings.

Tous ensemble ou par petits groupes, en mode course ou en prenant tout votre temps, à vous de choisir comment passer cette journée!

Observation et déduction seront vos meilleurs alliés pour résoudre les énigmes et découvrir les objets cachés dans tout le parc. À chaque étape, un atelier participatif vous sera proposé pour en apprendre encore davantage sur le monde scandinave, sur les légendes et les dieux, sur la vie quotidienne et les voyages vers les terres lointaines. Création d’une boussole, jeux vikings, tissage au lucet, céramique… des activités diverses et variées adaptées aux tout petits comme aux plus grands.

Une journée unique où l’archéologie deviendra un jeu d’investigation passionnant, pour comprendre une civilisation qui fascine encore aujourd’hui.

Accessible à tous les âges, l’enquête pourra être résolue en 1h30 comme en 4h selon l’investigation de chacun.

Sans inscription.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « asnapio@villeneuvedascq.fr »}]

En famille, vivez une aventure extraordinaire au temps des Vikings ! asnapio enquête

Parc Asnapio