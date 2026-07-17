Stage Adulte – Initiation à la vannerie, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage Adulte – Initiation à la vannerie Vendredi 24 juillet, 13h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, …)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T13:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T13:30:00+02:00 – 2026-07-24T16:00:00+02:00

Vendredi 24 juillet de 13h30 à 16h, venez vous initier à la vannerie et réalisez une corne d’abondance pour vos plantes avec Florie Andreges!

Initiez-vous à la vannerie, le temps d’un atelier, accompagné pas à pas, par Florie pour créer votre corne d’abondance.

Vous découvrirez les différentes potentialités de l’osier et du rotin, des matériaux naturels, à la fois souples, flexibles et solides qui se tressent et se sculptent.

Vous pourrez également associer du tissage.

Vous repartirez avec une suspension originale, unique et fait-main, haute en couleurs pour y glisser une plante ou autre.

À la fin de l’atelier, une collation vous est proposée par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-moulins

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-moulins »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stages-juillet-moulins »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Vendredi 24 juillet de 13h30 à 16h, venez vous initier à la vannerie et réalisez une corne d’abondance pour vos plantes avec Florie Andreges!

Ville de Villeneuve d’Ascq -Photo Florie Andreges