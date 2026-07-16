Atelier participatif sur la cuisine historique, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 24 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Atelier participatif sur la cuisine historique 24 juillet et 21 août parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00
Cuisinez comme nos ancêtres !
Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !
Sans oublier la boisson.
Dès 3 ans. Sans inscription.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
Cuisinez comme dans l’Antiquité et au Moyen Age! En famille dès 3 ans.
Barry’s Photography
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