Atelier participatif sur la cuisine historique, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier participatif sur la cuisine historique 24 juillet et 21 août parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T17:00:00+02:00

Cuisinez comme nos ancêtres !

Au menu: du moretum et des dattes fourrées, le dessert préféré des Romains de l’Antiquité !

Sans oublier la boisson.

Dès 3 ans. Sans inscription.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Cuisinez comme dans l’Antiquité et au Moyen Age! En famille dès 3 ans.

Barry’s Photography