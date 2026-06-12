Enquête chez les Vikings Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Enquête chez les Vikings

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Participez à un jeu d’enquête et d’énigmes sur ce peuple de guerriers redoutables et de navigateurs infatigables que sont les Vikings.

Tous ensemble ou par petits groupes, en mode course ou en prenant tout votre temps, à vous de choisir comment passer cette journée!

Observation et déduction seront vos meilleurs alliés pour résoudre les énigmes et découvrir les objets cachés dans tout le parc. À chaque étape, un atelier participatif vous sera proposé pour en apprendre encore davantage sur le monde scandinave, sur les légendes et les dieux, sur la vie quotidienne et les voyages vers les terres lointaines. Création d’une boussole, jeux vikings, tissage au lucet, céramique… des activités diverses et variées adaptées aux tout petits comme aux plus grands.

Une journée unique où l’archéologie deviendra un jeu d’investigation passionnant, pour comprendre une civilisation qui fascine encore aujourd’hui.

Accessible à tous les âges, l’enquête pourra être résolue en 1h30 comme en 4h selon l’investigation de chacun.

Sans inscription.

Participez à un jeu d’enquête et d’énigmes sur ce peuple de guerriers redoutables et de navigateurs infatigables que sont les Vikings.

Tous ensemble ou par petits groupes, en mode course ou en prenant tout votre temps, à vous de choisir comment passer cette journée!

Observation et déduction seront vos meilleurs alliés pour résoudre les énigmes et découvrir les objets cachés dans tout le parc. À chaque étape, un atelier participatif vous sera proposé pour en apprendre encore davantage sur le monde scandinave, sur les légendes et les dieux, sur la vie quotidienne et les voyages vers les terres lointaines. Création d’une boussole, jeux vikings, tissage au lucet, céramique… des activités diverses et variées adaptées aux tout petits comme aux plus grands.

Une journée unique où l’archéologie deviendra un jeu d’investigation passionnant, pour comprendre une civilisation qui fascine encore aujourd’hui.

Accessible à tous les âges, l’enquête pourra être résolue en 1h30 comme en 4h selon l’investigation de chacun.

Sans inscription. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

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English :

Take part in an investigation and puzzle game about the Vikings, a people of fearsome warriors and tireless navigators.

Together or in small groups, in race mode or taking your time, it’s up to you how you spend the day!

Observation and deduction will be your best allies in solving the riddles and discovering the objects hidden throughout the park. At each stop, you’ll be offered a hands-on workshop to learn even more about the Scandinavian world, its legends and gods, daily life and journeys to distant lands. Compass-making, Viking games, lucet weaving, ceramics? a variety of activities for young and old alike.

A unique day where archaeology becomes an exciting game of investigation, to understand a civilization that still fascinates today.

Accessible to all ages, the investigation can be solved in as little as 1h30 or as much as 4h, depending on the level of investigation required.

No registration required.

L’événement Enquête chez les Vikings Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme