Rendez-vous au Moyen Age !, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Rendez-vous au Moyen Age ! 31 juillet et 28 août parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T14:00:00+02:00 – 2026-08-28T17:00:00+02:00

Découvrez le Moyen Age à travers 3 activités accessibles à tous:

– le tir au papegaï, un sport très en vogue au Moyen Age qui consistait à tirer sur un oiseau en carton ou de bois peint.

– la fabrication de bougies en cire selon la technique médiévale,

– l’initiation à l’héraldique, la science des blasons.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Trois activités ludiques pour approfondir ses connaissances sur le Moyen Age tout en s’amusant ! Dès 3 ans. asnapio Moyen Age

Barry’s Photography