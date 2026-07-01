Jeux olympiques antiques, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
jeudi 30 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Jeux olympiques antiques 30 juillet – 27 août, certains jeudis parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:00:00+02:00
Tous ensemble, essayez-vous aux sports pratiqués par les athlètes grecs lors des jeux olympiques!
Essayez-vous au lancer de javelot avant de tenter le lancer de disque qui demande une technique très précise.
Plus simple, la course en armes: il suffit d’arriver le premier !
Et enfin, le saut en longueur avec des haltères, une technique que l’on ne connaît plus aujourd’hui.
Dès 3 ans.
Sans inscription.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
En famille, lancez-vous le défi de réussir les épreuves des jeux olympiques de l’Antiquité! Qui sera le plus fort ?… asnapio sport
Parc Asnapio
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