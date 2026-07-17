La Cousinerie en fête, CAP, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 29 juillet 2026 · CAP · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
La Cousinerie en fête Mercredi 29 juillet, 13h30 CAP Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T13:30:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Cousinerie en fête revient le mercredi 29 juillet 2026 !
Le Centre social et culturel Cocteau vous donne rendez-vous de 13 h 30 à 18 h au CAP (rue des Comices), sur le parking de la salle des sports Marcel-Cerdan, pour un après-midi festif en famille.
Les enfants de 1 à 15 ans pourront profiter de nombreux châteaux gonflables en accès libre. Une petite restauration sera également proposée sur place avec des crêpes et des boissons.
Un moment convivial à partager entre petits et grands, en plein cœur du quartier de la Cousinerie. Entrée libre.
CAP Rue des Comices, Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France
Retrouvez la Cousinerie en fête le 29 juillet prochain de 13h30 à 18h !
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