Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Rendez-vous au Moyen Age !

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Découvrez le Moyen Age à travers 3 activités accessibles à tous:

– le tir au papegaï, un sport très en vogue au Moyen Age qui consistait à tirer sur un oiseau en carton ou de bois peint.

– la fabrication de bougies en cire selon la technique médiévale,

– l’initiation à l’héraldique, la science des blasons.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Découvrez le Moyen Age à travers 3 activités accessibles à tous:

– le tir au papegaï, un sport très en vogue au Moyen Age qui consistait à tirer sur un oiseau en carton ou de bois peint.

– la fabrication de bougies en cire selon la technique médiévale,

– l’initiation à l’héraldique, la science des blasons.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Middle Ages through three activities open to everyone:

– Parrot shooting, a very popular sport in the Middle Ages that involved shooting at a cardboard or painted wooden bird.

– making wax candles using medieval techniques,

– an introduction to heraldry, the science of coats of arms.

Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour tour covering the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement Rendez-vous au Moyen Age ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme