Rendez-vous au Moyen Age ! Villeneuve-d’Ascq
vendredi 31 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous au Moyen Age !
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Découvrez le Moyen Age à travers 3 activités accessibles à tous:
– le tir au papegaï, un sport très en vogue au Moyen Age qui consistait à tirer sur un oiseau en carton ou de bois peint.
– la fabrication de bougies en cire selon la technique médiévale,
– l’initiation à l’héraldique, la science des blasons.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Découvrez le Moyen Age à travers 3 activités accessibles à tous:
– le tir au papegaï, un sport très en vogue au Moyen Age qui consistait à tirer sur un oiseau en carton ou de bois peint.
– la fabrication de bougies en cire selon la technique médiévale,
– l’initiation à l’héraldique, la science des blasons.
Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Middle Ages through three activities open to everyone:
– Parrot shooting, a very popular sport in the Middle Ages that involved shooting at a cardboard or painted wooden bird.
– making wax candles using medieval techniques,
– an introduction to heraldry, the science of coats of arms.
Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour tour covering the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.
L’événement Rendez-vous au Moyen Age ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme
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