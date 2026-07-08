Jeux olympiques antiques Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Jeux olympiques antiques

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Tous ensemble, essayez-vous aux sports pratiqués par les athlètes grecs lors des jeux olympiques!

Essayez-vous au lancer de javelot avant de tenter le lancer de disque qui demande une technique très précise.

Plus simple, la course en armes: il suffit d’arriver le premier !

Et enfin, le saut en longueur avec des haltères, une technique que l’on ne connaît plus aujourd’hui.

Dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Tous ensemble, essayez-vous aux sports pratiqués par les athlètes grecs lors des jeux olympiques!

Essayez-vous au lancer de javelot avant de tenter le lancer de disque qui demande une technique très précise.

Plus simple, la course en armes: il suffit d’arriver le premier !

Et enfin, le saut en longueur avec des haltères, une technique que l’on ne connaît plus aujourd’hui.

Dès 3 ans.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Let’s all try our hand at the sports practiced by Greek athletes during the Olympic Games!

Try your hand at the javelin throw before attempting the discus throw, which requires very precise technique.

Easier still is the race in armor: all you have to do is finish first!

And finally, the long jump with dumbbells—a technique that’s no longer practiced today.

Ages 3 and up.

No registration required.

Take this opportunity to explore the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour tour covering the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement Jeux olympiques antiques Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme