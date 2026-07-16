La nuit des étoiles au Forum départemental des Sciences, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

La nuit des étoiles au Forum départemental des Sciences 7 – 9 août Forum départemental des Sciences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Du vendredi 7 au dimanche 9 août, le Forum départemental des Sciences propose une programmation spéciale à l’occasion des Nuits des étoiles, un rendez-vous incontournable pour observer, comprendre et explorer l’univers.

Tout au long du week-end, le public est invité à participer à des activités gratuites autour de l’astronomie et de la découverte scientifique. Entre animations, observations et temps d’échanges, cet événement permet de vivre une expérience immersive autour du ciel nocturne et des mystères de l’espace.

Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, petits et grands pourront s’initier à l’astronomie, découvrir des phénomènes célestes et profiter d’animations spécialement conçues pour le grand public.

Au programme

Vendredi 7 août

Animations et activités spéciales de 18h à 20h30

Découverte de thématiques liées à l’astronomie

Temps d’échanges et ateliers autour de l’espace

Samedi 8 et dimanche 9 août

Activités et animations gratuites de 14h à 18h

Initiations scientifiques et découvertes du ciel

Expériences et ateliers autour de l’univers et de l’observation

Informations pratiques

Du vendredi 7 au dimanche 9 août

Forum départemental des Sciences

Gratuit

Tout public

Toutes les informations détaillées et le programme complet sont disponibles sur le site officiel :

https://forumdepartementaldessciences.fr/

Forum départemental des Sciences 1 Place de l’hôtel de ville, 59650Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forumdepartementaldessciences.fr/ »}]

Du vendredi 7 au dimanche 9 août 2026, le Forum départemental des Sciences propose une programmation spéciale à l’occasion des Nuits des étoiles