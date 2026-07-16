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La nuit des étoiles au Forum départemental des Sciences, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

vendredi 7 août 2026 · Forum départemental des Sciences · Villeneuve-d'Ascq

La nuit des étoiles au Forum départemental des Sciences, Forum départemental des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Forum départemental des Sciences
Adresse
1 Place de l'hôtel de ville, 59650Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit

La nuit des étoiles au Forum départemental des Sciences 7 – 9 août Forum départemental des Sciences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:30:00+02:00
Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Du vendredi 7 au dimanche 9 août, le Forum départemental des Sciences propose une programmation spéciale à l’occasion des Nuits des étoiles, un rendez-vous incontournable pour observer, comprendre et explorer l’univers.
Tout au long du week-end, le public est invité à participer à des activités gratuites autour de l’astronomie et de la découverte scientifique. Entre animations, observations et temps d’échanges, cet événement permet de vivre une expérience immersive autour du ciel nocturne et des mystères de l’espace.
Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, petits et grands pourront s’initier à l’astronomie, découvrir des phénomènes célestes et profiter d’animations spécialement conçues pour le grand public.

Au programme

Vendredi 7 août

  • Animations et activités spéciales de 18h à 20h30
  • Découverte de thématiques liées à l’astronomie
  • Temps d’échanges et ateliers autour de l’espace

Samedi 8 et dimanche 9 août

  • Activités et animations gratuites de 14h à 18h
  • Initiations scientifiques et découvertes du ciel
  • Expériences et ateliers autour de l’univers et de l’observation

Informations pratiques

Du vendredi 7 au dimanche 9 août
Forum départemental des Sciences
Gratuit
Tout public
Toutes les informations détaillées et le programme complet sont disponibles sur le site officiel :
https://forumdepartementaldessciences.fr/

Forum départemental des Sciences 1 Place de l’hôtel de ville, 59650Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://forumdepartementaldessciences.fr/ »}]
Du vendredi 7 au dimanche 9 août 2026, le Forum départemental des Sciences propose une programmation spéciale à l’occasion des Nuits des étoiles

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