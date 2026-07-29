Rendez-vous au Moyen Age Villeneuve-d’Ascq
vendredi 14 août 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
Rendez-vous au Moyen Age
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-14 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Découvrez le Moyen Âge à travers plusieurs activités au choix: réalisez des vitraux,modelez des gargouilles dans de l’argile et taillez de la pierre tendre.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidé d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Sans inscription.
Découvrez le Moyen Âge à travers plusieurs activités au choix: réalisez des vitraux,modelez des gargouilles dans de l’argile et taillez de la pierre tendre.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ de la visite guidé d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
Sans inscription. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
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English :
Discover the Middle Ages through a variety of activities to choose from: create stained-glass windows, sculpt gargoyles out of clay, and carve soft stone.
Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour covering the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour covering Prehistory through Antiquity.
No registration required.
L’événement Rendez-vous au Moyen Age Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-21 par Hauts-de-France Tourisme
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