Stage « Cuisine historique », parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage « Cuisine historique » 27 et 28 août parc archéologique Asnapio Nord

40€ / 32€ les 2 jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T09:30:00+02:00 – 2026-08-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T09:30:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Nous invitons les petits, et les grands!, à un voyage gourmand à travers le temps.

Découvrez les recettes de l’Antiquité et du Moyen Âge comme si vous y étiez!

Au programme: fabrication d’hypocras (sans alcool), cuisine d’une potée de fenouil au lard et aux pommes, d’un ragoût aux épices et d’un moretum (le fameux fromage romain aux épices ) dans lequel vous pourrez plonger des galettes antiques. Un régal !

Côté sucré, un gasteau aux fruits épicés et une eau parfumée vous régaleront!

Entre chaque moment aux fourneaux, profitez-en pour vous initier aux techniques pour faire du feu sans utiliser un seul briquet! Et découvrez la calligraphie et l’enluminure en réécrivant une recette de votre choix sur un joli parchemin.

Ce stage est accessible aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de 2 jours ouvert aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans asnapio stage enfants

Barry’s Photography