Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Stage Cuisine historique

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-28

Nous invitons les petits, et les grands!, à un voyage gourmand à travers le temps.

Découvrez les recettes de l’Antiquité et du Moyen Âge comme si vous y étiez!

Au programme: fabrication d’hypocras (sans alcool), cuisine d’une potée de fenouil au lard et aux pommes, d’un ragoût aux épices et d’un moretum (le fameux fromage romain aux épices ) dans lequel vous pourrez plonger des galettes antiques. Un régal !

Côté sucré, un gasteau aux fruits épicés et une eau parfumée vous régaleront!

Entre chaque moment aux fourneaux, profitez-en pour vous initier aux techniques pour faire du feu sans utiliser un seul briquet! Et découvrez la calligraphie et l’enluminure en réécrivant une recette de votre choix sur un joli parchemin.

Ce stage est accessible aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Nous invitons les petits, et les grands!, à un voyage gourmand à travers le temps.

Découvrez les recettes de l’Antiquité et du Moyen Âge comme si vous y étiez!

Au programme: fabrication d’hypocras (sans alcool), cuisine d’une potée de fenouil au lard et aux pommes, d’un ragoût aux épices et d’un moretum (le fameux fromage romain aux épices ) dans lequel vous pourrez plonger des galettes antiques. Un régal !

Côté sucré, un gasteau aux fruits épicés et une eau parfumée vous régaleront!

Entre chaque moment aux fourneaux, profitez-en pour vous initier aux techniques pour faire du feu sans utiliser un seul briquet! Et découvrez la calligraphie et l’enluminure en réécrivant une recette de votre choix sur un joli parchemin.

Ce stage est accessible aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

We invite children—and adults, too!—%E0 on a culinary journey %E0 through time.

Discover recipes from Antiquity and the Middle %C2Ages as if you were there!

On the agenda: making hypocras (non-alcoholic), cooking a fennel stew with bacon and apples, a spiced ragout, and moretum (the famous Roman spiced cheese) into which you can dip ancient flatbreads. A real treat!

For dessert, a spiced fruit cake and scented water will delight your palate!

Between cooking sessions, take the opportunity to learn techniques for starting a fire without using a single lighter! And discover calligraphy and illumination by transcribing a recipe of your choice onto a beautiful parchment.

This workshop is open to adults and children ages 7 and up.

Register by calling 03 20 47 21 99.

L’événement Stage Cuisine historique Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme