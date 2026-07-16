Stage céramique, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage céramique 20 et 21 août parc archéologique Asnapio Nord

40€ / 32€ les deux jours de stage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T09:30:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T09:30:00+02:00 – 2026-08-21T16:30:00+02:00

Après une brève présentation sur la préparation de l’argile, les petits stagiaires commenceront le stage en créant des petits bijoux du Néolithique, ainsi qu’un pot selon la technique du colombin.

Puis direction l’Antiquité pour en apprendre un peu plus sur les amphores et fabriquer des doliums et des lampes à huile romaines.

Le lendemain, retour au Paléolithique avec la mise en place d’une cuisson en meule, la création d’un sifflet zoomorphe et de statuettes de la Préhistoire, avant de découvrir les décors des céramiques à travers les époques grâce à des petits jeux. Puis les enfants graveront leurs propres décors sur une céramique peinte.

Accessible dès 7 ans.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de 2 jours pour découvrir le travail des potiers de la Préhistoire et de l’Antiquité

Parc Asnapio