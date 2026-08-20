Stage viking, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage viking 25 et 26 août parc archéologique Asnapio Nord

40€/ 32€les deux jours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T09:30:00+02:00 – 2026-08-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T09:30:00+02:00 – 2026-08-26T16:30:00+02:00

Embarquez pour une expédition extraordinaire au temps des célèbres navigateurs du Nord!

Naviguez entre les activités de la vie quotidienne ( création d’une céramique, jeux de plateaux…), la mythologie ( écriture d’une saga en alphabet runique et gravure sur plâtre ), et les voyages maritimes (exercice de cartographie et fabrication d’un drakkar).

Au programme également: la création d’un ville viking en kapla et un jeu de rôles !

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Accessible dès 7 ans.

Prévoir le pique nique du midi.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de 2 jours pour tout apprendre sur ces fameux vikings qui fascinent toujours aujourd’hui !