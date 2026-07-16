10e édition du festival « Diantre du jeu ! », La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq
vendredi 28 août 2026 · La Ferme d'en Haut · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
10e édition du festival « Diantre du jeu ! » 28 – 30 août La Ferme d’en Haut Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T22:00:00+02:00 – 2026-08-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-30T12:00:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Du vendredi 28 au dimanche 30 août, la Ferme d’en Haut accueille la 10e édition du festival « Diantre du jeu ! », un rendez-vous incontournable dédié aux jeux sous toutes leurs formes : jeux de rôle, jeux de société, jeux vidéo et expériences ludiques immersives.
Pour cette édition anniversaire, le festival propose une aventure inédite autour du thème « La revanche des 10 ». Une mystérieuse menace plane sur l’événement : 10 boss semblent vouloir perturber le festival. Les visiteurs seront invités à explorer les différents espaces, à coopérer et à relever des défis pour faire face à cet univers narratif riche et immersif.
Chaque zone du festival proposera une ambiance unique, inspirée de l’univers graphique et de l’histoire de chacun des boss, offrant une expérience ludique et participative pensée pour tous les publics.
Au programme
- Jeux de rôle et sessions d’aventure
- Jeux de société en libre accès et en découverte
- Espaces dédiés aux jeux vidéo
- Parcours immersif scénarisé autour des 10 boss
- Univers thématiques et décors originaux
- Expériences coopératives et défis collectifs
Cette édition anniversaire promet une immersion renforcée, où imagination, stratégie et coopération seront au cœur de l’expérience.
Horaires
- Vendredi : 20h – 2h
- Samedi : 12h – 2h
- Dimanche : 12h – 18h
Informations pratiques
- Du vendredi 28 au dimanche 30 août
- Ferme d’en Haut
- Entrée gratuite
- Tout public
- Infos : https://diantredujeu.net
Un festival ludique et immersif qui transforme la Ferme d’en Haut en véritable terrain d’aventure pour tous les passionnés de jeux et de narration interactive.
La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://diantredujeu.net »}]
Du vendredi 28 au dimanche 30 août, la Ferme d’en Haut accueille la 10e édition du festival « Diantre du jeu ! ».
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