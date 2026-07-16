Ciné-club, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Ciné-club Samedi 5 septembre, 17h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Gratuit – À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00

Rendez-vous samedi 5 septembre à 17h à la médiathèque pour le prochain ciné-club !

Venez (re)découvrir un film culte !

La projection sera suivie d’un échange.

Gratuit – À partir de 15 ans

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France

Rendez-vous samedi 5 septembre à 17h à la médiathèque pour le prochain ciné-club !