Ciné-club, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 5 septembre 2026 · Villeneuve d'Ascq/Médiathèque Till L'espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Ciné-club Samedi 5 septembre, 17h00 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord
Gratuit – À partir de 15 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T17:00:00+02:00 – 2026-09-05T19:00:00+02:00
Rendez-vous samedi 5 septembre à 17h à la médiathèque pour le prochain ciné-club !
Venez (re)découvrir un film culte !
La projection sera suivie d’un échange.
Gratuit – À partir de 15 ans
Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France
Rendez-vous samedi 5 septembre à 17h à la médiathèque pour le prochain ciné-club !
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