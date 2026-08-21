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Exposition « L’Inde invisible », Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire, Villeneuve-d’Ascq

vendredi 4 septembre 2026 · Galerie Gilbert-Sailly - Ferme Dupire · Villeneuve-d'Ascq

Exposition « L’Inde invisible », Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Galerie Gilbert-Sailly - Ferme Dupire
Adresse
80 rue Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59650 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Exposition « L’Inde invisible » 4 – 12 septembre Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Du 4 au 12 septembre 2026, le Villeneuvois José Noce présente « L’Inde invisible », à la Galerie Gilbert-Sailly de la Ferme Dupire. avec des peintures sur toile et sur papier fait main en Inde, et des photos issues de sa résidence artistique sur la côte est du pays, reproduites sur aluminium.
Vernissage : vendredi 4 à partir de 19h.

  • Exposition visible les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h.
  • Les autres jours de 15h à 19h.
  • Ou sur rendez-vous, en dehors de ces horaires, par SMS au 06 15 51 64 72.

Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France
Du 4 au 12 septembre 2026, le Villeneuvois José Noce présente « L’Inde invisible », à la Galerie Gilbert-Sailly de la Ferme Dupire.

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