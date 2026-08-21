Exposition « L’Inde invisible », Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Exposition « L’Inde invisible » 4 – 12 septembre Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Du 4 au 12 septembre 2026, le Villeneuvois José Noce présente « L’Inde invisible », à la Galerie Gilbert-Sailly de la Ferme Dupire. avec des peintures sur toile et sur papier fait main en Inde, et des photos issues de sa résidence artistique sur la côte est du pays, reproduites sur aluminium.

Vernissage : vendredi 4 à partir de 19h.

Exposition visible les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 15h à 19h.

Les autres jours de 15h à 19h.

Ou sur rendez-vous, en dehors de ces horaires, par SMS au 06 15 51 64 72.

Galerie Gilbert-Sailly – Ferme Dupire 80 rue Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Du 4 au 12 septembre 2026, le Villeneuvois José Noce présente « L’Inde invisible », à la Galerie Gilbert-Sailly de la Ferme Dupire.