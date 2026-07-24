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Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue

samedi 1 août 2026 · Secours catholique · Le Bugue

Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Secours catholique
Adresse
Place Abbé Glory (dojo)
Ville
24260 Le Bugue
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Le Bugue

Braderie Boutique solidaire

Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:30:00

Date(s) :
2026-08-01

9h 12h30. Vestiaire, bric-à-brac, livres, linge de maison, etc…Gratuit
Vestiaire, bric à brac, livres, linge de maison   .

Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 41 16 51 

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English : Braderie Boutique solidaire

9am 12.30pm. Checkroom, bric-a-brac, books, household linen, etc…Free of charge

L’événement Braderie Boutique solidaire Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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