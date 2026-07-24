Braderie Boutique solidaire Secours catholique Le Bugue
samedi 1 août 2026 · Secours catholique · Le Bugue
Informations pratiques
Le Bugue
Braderie Boutique solidaire
Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 12:30:00
Date(s) :
2026-08-01
9h 12h30. Vestiaire, bric-à-brac, livres, linge de maison, etc…Gratuit
Vestiaire, bric à brac, livres, linge de maison .
Secours catholique Place Abbé Glory (dojo) Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 41 16 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Braderie Boutique solidaire
9am 12.30pm. Checkroom, bric-a-brac, books, household linen, etc…Free of charge
L’événement Braderie Boutique solidaire Le Bugue a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Les nocturnes au Bournat Le Bugue 30 juillet 2026
- Visite nocturne guidée 2026 Le Bugue Sous la halle de la mairie Le Bugue 30 juillet 2026
- Été actif | Spéléologie Le Bugue 31 juillet 2026
- Les nocturnes au Bournat Le Bugue 3 août 2026
- Concert de Ahmed Mouici au Rocher de la Granelle Camping le Rocher de la Granelle Le Bugue 3 août 2026