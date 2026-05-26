Saint-Pierre-Bellevue

Braderie Brocante

Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Loisirs Animations du Compeix vous invite à sa braderie brocante.

Repas champêtre, buvette et tombola.

1€ le mètre.

Inscription au 07 89 32 77 45 .

Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45

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English : Braderie Brocante

L’événement Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-05-23 par Creuse Tourisme