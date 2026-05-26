Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue

Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue

Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue samedi 30 mai 2026.

Adresse : Le Compeix

Ville : 23460 Saint-Pierre-Bellevue

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Pierre-Bellevue

Braderie Brocante

Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association Loisirs Animations du Compeix vous invite à sa braderie brocante.
Repas champêtre, buvette et tombola.
1€ le mètre.
Inscription au 07 89 32 77 45   .

Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Braderie Brocante

L’événement Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-05-23 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Saint-Pierre-Bellevue (Creuse)