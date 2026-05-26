Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue
Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue samedi 30 mai 2026.
Saint-Pierre-Bellevue
Braderie Brocante
Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’association Loisirs Animations du Compeix vous invite à sa braderie brocante.
Repas champêtre, buvette et tombola.
1€ le mètre.
Inscription au 07 89 32 77 45 .
Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 32 77 45
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English : Braderie Brocante
L’événement Braderie Brocante Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-05-23 par Creuse Tourisme