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Braderie Centre Ville de Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire

samedi 5 septembre 2026 · Centre Ville de Sainte-Luce-sur-Loire · Sainte-Luce-sur-Loire

Braderie Centre Ville de Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Centre Ville de Sainte-Luce-sur-Loire
Adresse
rue jean moulin sainte luce sur loire
Ville
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-05 09:00 – 18:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Chaque année à la rentrée, Ste Luce Active, l’association des acteurs économiques, organise une braderie commerciale dans le centre-ville en partenariat avec la Ville. Celle-ci réunit environ 70 exposants, qui installent leurs étals le long de la rue Jean-Moulin, samedi 5 septembre de 9h à 18h.Les habitants peuvent y réaliser de bonnes affaires parmi les articles proposés par les commerces lucéens du centre-ville et les entreprises locales : vêtements, maroquinerie, bijoux, livres, épicerie fine, cadeaux, objets d’art… Un manège sera installé en centre-ville pour l’occasion. Des animations à destination des familles ainsi qu’autour des mobilités douces seront également proposées.

Centre Ville de Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980


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